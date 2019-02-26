İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi öğrencilerinin, kültür, sanat, spor, medya ve internet gibi alanlarda 26 farklı kategoride 2018'in en iyilerini belirlediği Yeditepe Dilek Ödülleri, sahiplerini buldu.

Üniversitelerde sosyal sorumluluk alanında yapılan ilk ödül töreni olma özelliğini taşıyan Yeditepe Dilek Ödülleri'nin yedincisi, Yeditepe Üniversitesi İnan Kıraç Salonu'nda gerçekleştirildi.

Yeditepe Üniversitesi Dilek Gönüllüleri'nin 2013'ten beri düzenlediği, bu yıl 5 binden fazla öğrencinin katıldığı anketler sonucu belirlenen "yılın en iyileri" ödüllerini aldı.

Emre Karayel ve Burçin Şimşek'in sunumuyla düzenlenen törenin açılışında konuşan Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, İstanbul Eğitim ve Kültür (İSTEK) Vakfı Başkanı Barış Dalan'a ve Dilek Gönüllüleri'ne üniversitede bu farkındalığı oluşturdukları ve insana dokunabilen böyle bir projeyi gerçekleştirdikleri için teşekkür etti.

Yeditepe Üniversitesi Dilek Gönüllüleri Kulübü Başkanı Emircan Gözübüyük de kulüp olarak iyiliği huy edindiklerini ifade ederek, "Bizlerden desteğini esirgemeyen Sayın Barış Dalan'ın da dediği gibi, 'iyilik bulaşıcıdır.' Daha iyi bir dünya mümkün. Müsaadenizle biz bu iyi dünyayı yaratmak için var gücümüzle çalışacağız." şeklinde konuştu.

Törene İSTEK Vakfı Başkanı Barış Dalan, Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yeşim Ekinci, Yeditepe Üniversitesi Kurucu Başkan Danışmanı Prof. Dr. Sedefhan Oğuz, Dilek Gönüllüleri Kulübü üyeleri, öğrenciler ve ödül alan isimler ya da temsilcileri katıldı.





- 26 kategoride ödüller sahiplerini buldu





Kültür, sanat, spor ve medyanın da aralarında bulunduğu 26 farklı kategoride ödüller sahiplerini buldu.

"Yaşam Boyu Onur Ödülü"ne Demet Akbağ layık görülürken, "En İyi Kadın Şarkıcı" Sıla, "En İyi Erkek Sinema Oyuncusu" Timuçin Esen, "En İyi Çocuk Oyuncu" Beren Gökyıldız, "En İyi Kadın Komedi Oyuncusu" Ezgi Mola, "En İyi Erkek Komedi Oyuncusu" Enis Arıkan, "En İyi Sinema Filmi" Müslüm ve "En İyi Dizi" Jet Sosyete seçildi.

"En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü Hazar Ergüçlü alırken, "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü Buğra Gülsoy'a, "En İyi Jenerik" ödülü Sen Anlat Karadeniz'e, "En İyi Albüm" ödülü BombarDuman/Emrah Karaduman'a, "En İyi Kadın Sporcu" ödülü Sümeyye Boyacı'ya verildi.

"En İyi TV Kanalı" Show TV seçilirken, "En İyi Haber Bülteni" Cem Öğretir ile Ana Haber programıyla ATV'ye, "En İyi İnternet Sitesi" Sputnik Türkiye'ye, "En İyi Çıkış Yapan Kitap" Metastaz ile Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'na, "En İyi Gazeteci" Toygun Atilla'ya, "En İyi TV Programı" Çağla ile Yeni Bir Gün programıyla Fox TV'ye, "En İyi İnternet Dizisi" Masum'a ve "En İyi Radyo" Pal Nostalji'ye gitti.

Sena Şener, "En İyi Çıkış Yapan Şarkıcı" ödülüne layık görülürken, "En İyi Yarışma Programı" ödülü MasterCheff'e, "En İyi Siyaset Programı" Türkiye'nin Nabzı ile Habertürk'e, "En İyi Tartışma Programı" Ferhat Ünlü ile Kozmik Masa'ya, "Rektörlük Özel Ödülü" ise Sait Halim Paşa Yalısı'na verildi.



