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Yeditepe Dilek Ödülleri, 7. kez sahiplerini bulacak

Yeditepe Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla seçilen, yılın "en iyilerine" verilen Yeditepe Dilek Ödülleri, 25 Şubat Pazartesi günü verilecek

20 Şubat 2019 Çarşamba 10:07
Yeditepe Dilek Ödülleri, 7. kez sahiplerini bulacak

İSTANBUL (AA) - Yeditepe Dilek Ödülleri, bu yıl 7. kez sahiplerini bulacak.

Yeditepe Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre, toplumun her kesiminden ihtiyaç sahibi insanlarla gönüllüleri bir araya getiren Yeditepe Üniversitesi Dilek Gönüllüleri, Yeditepe Dilek Ödülleri'nin 7'ncisini gerçekleştiriyor.

Bu yıl da düzenlenen anketler sonucu 5 binden fazla Yeditepe Üniversitesi öğrencisinin seçtiği "yılın en iyileri", 25 Şubat Pazartesi günü Yeditepe Dilek Ödülleri’nde buluşacak.

Üniversitelerde sosyal sorumluluk alanında yapılmış ilk ödül töreni olma özelliği taşıyan Yeditepe Dilek Ödülleri, bu yıl kültür, sanat, spor ve medyanın da aralarında bulunduğu 35 kategoride veriliyor.

"En iyilere" ödüllerin verildiği geceden elde edilen gelir, Yeditepe Üniversitesi Dilek Gönüllüleri’nin gerçekleştirdikleri projelere kaynak olarak aktarılıyor.



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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 10:07
  1. Yeditepe Dilek Ödülleri
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