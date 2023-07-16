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15 Temmuz Yedinci yılda 90.000 camide selalar başladı
15 Temmuz

Yedinci yılda 90.000 camide selalar başladı

Yeniakit Publisher
2023-07-16 00:22:00 - 2023-07-16 00:23:58
Yedinci yılda 90.000 camide selalar başladı

Hain darbe girişiminin yedinci yılında 81 ilde 90.000 camide aynı anda selalar okunuyor.

15 Temmuz’da hain darbe girişiminin geriye sarması camilerimizden okunan selalarla başlamıştı.Terörist FETÖ'cülerin darbe girişiminin yedinci yılında 81 ilde 90.000 camide aynı anda selalar okunuyor.

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