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Yedikleri yemekten zehirlenen 50 asker hastaneye kaldırıldı!

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir kışlada 50 asker yedikleri akşam yemeğinden zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

28 Eylül 2019 Cumartesi 22:08
Yedikleri yemekten zehirlenen 50 asker hastaneye kaldırıldı!

Adapazarı 7. Komando Tugay Komutanlığı Taşkısığı Kışlasında 50 asker yedikleri akşam yemeğinden sonra karın ağrısı ve bulantı şikayeti başladı.

Askerler, çevre hastanelere sevk edildi. Hastaneye kaldırılan askerlerden çoğu tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

İnceleme başlatıldı

Askerlerin neden zehirlendiğine ilişkin inceleme başlatıldı.

Daha önce de Bayburt'ta yaşanmıştı

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı'nda akşam yemeği yiyen askerlerden 35'i, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı. Askerlerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin ardından taburcu edileceği bildirilmiş,askerlerin yediği yemeklerden incelenmek üzere numune alınmıştı.

 

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Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 22:08
  1. Bayburt
  2. Adapazarı 7. Komando Tugay Komutanlığı Taşkısığı Kışlası
  3. zehirlenen askerler
  4. ZEHİRLENME

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  • ErolErol5 dk önce
    ALLAH Acil şifalar versin askerimize

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