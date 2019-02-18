Yedikleri mantar zehirledi Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yedikleri mantardan zehirlenen 2 kişi tedavi altına alındı.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yedikleri mantardan zehirlenen 2 kişi tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle’de yaşayan Mustafa K. (27) ve Elif K. (25), geçtiğimiz aylarda Samsun’dan topladıkları mantarları paketleyip derin dondurucularına koydu. Dün akşam mantarları derin dondurucudan çıkartıp mantarları yiyen Mustafa K. ve Elif K., bir süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleriyle Bozüyük Devlet Hastanesine gitti. Burada zehirlendikleri anlaşılan kişiler hemen tedavi altına alındı.

Mustafa K. ve Elif K.’nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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