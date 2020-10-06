'Yediiklim dergisi yine dopdolu'
Gazetemiz okurlarından Sebahattin Ayan, "Yediiklim dergisi yine dopdolu" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.
Yediiklim Dergisinin ekim sayısı yine zengin içeriğiyle okuyucalarının dikkatine sunuluyor. Dergide Mustafa Cemil Efe’den Hüsn-i Hat, Ebubekir Eroğlu’dan Ahmet Yücel, Mehmez Özger’den Bir Diriliş Şairi Ahmet Yücel, Abdullah Yalın Karadağ’dan Gemideki Avuntunun Yükselişi, Mehmez Özger’den Güze Mektup, Edgar Allen Poe’den Kolezyum Türkçesi: Faruk Uysal, Cengizhan Konuş’dan Cahit Zarifoğlu Şiirlerinde Varlık, İnsan ve Anlam, Hikmet Dündar’dan Sosyal Medya ve Ahlak, Ali Büyükçapar’dan Batı’nın Sekülerleşme Süreci, Fatih Demirel’den Hicaz’dan Endülüs’e veya Kültür Üssü Şehirler, Eren Buğdaycı’dan Kırklar Cemi, Meral Köse’den Tuhaflık Terapisi, Bilal Yavuz’dan Araf, Mehmet Yılmaz’dan Uykuda Kurtarılacaklar ve daha birçok eser...
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