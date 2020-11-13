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Okur Postası 'Yediiklim dergisi kasım sayısı çıktı'
Okur Postası

'Yediiklim dergisi kasım sayısı çıktı'

Gazetemiz okurlarından Sebahattin Ayan, "Yediiklim dergisi kasım sayısı çıktı" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 22:45:00 -
'Yediiklim dergisi kasım sayısı çıktı'

Yediiklim Dergisinin kasım sayısı yine zengin içeriğiyle okuyucalarının dikkatine sunuluyor. Dergi bu sayısında Sezai Karakoç’a armağan başlığı altında özel bir sayıyla piyasaya çıkıyor. Yediiklim, kuruluşundan bu yana Sezai Karakoç düşüncesi ve eylemini anlamak gayretindedir. Sezai Karakoç’a ilişkin çok sayıda deneme, makale ve inceleme yer aldı. 1993 illa 2000 yıllarında birer özel sayı hazırlandı. Bu üçüncü özel sayı. Sanatçılar, düşünürler insanlığın ufkudur. Daha özel olarak da yaşadıkları toplumun, ait oldukları medeniyetin. Sezai Karakoç Türkçe yazan bir şair ve düşünür.
İletişim İçin: 0216 352 49 77

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