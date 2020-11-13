'Yediiklim dergisi kasım sayısı çıktı'

Yediiklim Dergisinin kasım sayısı yine zengin içeriğiyle okuyucalarının dikkatine sunuluyor. Dergi bu sayısında Sezai Karakoç’a armağan başlığı altında özel bir sayıyla piyasaya çıkıyor. Yediiklim, kuruluşundan bu yana Sezai Karakoç düşüncesi ve eylemini anlamak gayretindedir. Sezai Karakoç’a ilişkin çok sayıda deneme, makale ve inceleme yer aldı. 1993 illa 2000 yıllarında birer özel sayı hazırlandı. Bu üçüncü özel sayı. Sanatçılar, düşünürler insanlığın ufkudur. Daha özel olarak da yaşadıkları toplumun, ait oldukları medeniyetin. Sezai Karakoç Türkçe yazan bir şair ve düşünür.

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