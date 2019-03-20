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Yedigöze Barajı İçme Suyu Hattı’nın temeli atıldı

Adana’nın İmamoğlu ilçesinden yapımına başlanan Yedigöze Barajı İçme Suyu Hattı’nın temeli törenle atıldı.

20 Mart 2019 Çarşamba 18:25
Yedigöze Barajı İçme Suyu Hattı’nın temeli atıldı

Adana’nın İmamoğlu ilçesinden yapımına başlanan Yedigöze Barajı İçme Suyu Hattı’nın temeli törenle atıldı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, "Yedigöze Barajı, İmamoğlu ve Kozan ilçelerinin temiz ve sağlıklı içme suyuna ulaşabilmesi için çok önemli bir yatırım. İnşallah bu temel atma töreninin hemen ardından, içme suyunun vatandaşlara 2019 yılı içerisinde ulaştırılabilmesi için gayret edeceğiz" dedi.


Adana’nın İmamoğlu ilçesinde yapımına başlanan Yedigöze Barajı İçme Suyu Hattı’nın temel atma töreni gerçekleştirildi. Adana’nın Çatalan İçme Suyu Tesisi ile birlikte 2050 yılına kadar yaklaşık 150 bin nüfusa yetecek içme ve kullanma suyu temin edecek Yedigöze Barajı, bölgede bulunan yaklaşık 67 mahallenin su problemini giderecek. Kuzey Doğu Adana Projesi kapsamında Adana Su ve Kanalizasyon İşletmeleri (ASKİ) tarafından yapımına başlanan Yedigöze Barajı’nda 12 adet içme suyu deposu, 8 adet terfi merkezi, 220 km Düktil ve HDPE boru şebeke sisteminin de yapımı gerçekleşecek.


Yedigöze Barajı İçme Suyu Hattı’nın şantiyesinde gerçekleştirilen temel atma töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından Yedigöze Barajı ile ilgili bilgiler aktaran Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü, Yedigöze Barajı İçme Suyu Hattı ile İmamoğlu ve Kozan ilçelerinin temiz ve sağlıklı içme suyuna ulaşacağını kaydetti. Temel attıktan sonra içme suyunun bir an önce vatandaşlara yetiştirilebilmesi için gayret içerisinde olacaklarını belirterek, "Fiziki manada altyapı yatırımlarını tamamlayacağız ve buradan çıkacak su, Ceyhan’da kurulacak Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi’ne, Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi’ne, Yumurtalık-Ceyhan Serbest Bölgesi’ne gidecek. Karataş, Yumurtalık ve Ceyhan’ın kaliteli içme suyu vardı ancak önümüzdeki dönemlerde bu bölgelere yapılacak yatırımlara, temelini attığımız Yedigöze Barajı’nın da büyük katkısı olacaktır. Özellikle 24 Mart Pazar günü Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un da teşrifleriyle ilk petrokimya tesisimizin protokolünü, Cezayir ve Hollandalı taraflarla imzalayacağız" diye konuştu.


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ise temel atma törenine gitmekte olan midibüsün kaza haberini aldıklarını ve üzüldüklerini ifade ederek bir daha böyle bir kazanın olmaması dileklerinde bulundu. Sarıeroğlu, temeli atılan Yedigöze Barajı’nın 2050 yılına kadar 1 milyon vatandaşın içme suyunu karşılayacağını belirterek, "Bu baraj özellikle İmamoğlu, Kozan ve Yumurtalık’a içme suyu ulaştırırken, Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi ve Ceyhan-Yumurtalık Serbest Bölgesi’ne de hatlarla su götürecektir. Biz Belediye Başkanımızla birlikte Cumhur İttifakı olarak 31 Mart’ta alacağımız zaferden sonra Adana ve 15 ilçemiz için daha çok yatırımın temelini atacak, açılışlar gerçekleştireceğiz. Bu yatırımlarımızı hemşehrilerimizle buluşturabilmek ve hayallerimizi gerçekleştirebilmek için sizlerden yetki istiyoruz" ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından sahneye çıkan protokol üyeleri, butona basarak temel atma törenini gerçekleştirdi. Törene, milletvekilleri Ahmet Zembilci, Tamer Dağlı, Ayşe Sibel Ersoy, Muharrem Varlı, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin il ve ilçe başkanları, ASKİ çalışanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 18:25
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