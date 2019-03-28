Yediği yemeğin ücretini sahte para ile ödeyince yakalandı Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yemek yediği lokantada hesabı sahte parayla ödeyen şüpheli, işletme sahibinin şikayeti üzerine polis ekiplerince yakalandı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yemek yediği lokantada hesabı sahte parayla ödeyen şüpheli, işletme sahibinin şikayeti üzerine polis ekiplerince yakalandı. Şüpheliden 12 adet sahte 100 TL’lik banknot ele geçirildi.

Çorlu Havuzlar Mahallesi’nde işletmeciliğini C.A.’nın yaptığı iş yerine önceki gün akşam saatlerinde gelen bir kişi yediği yemeğin hesabını 100 TL’lik banknot vererek ödedi. Müşterinin ayrılmasının ardından paranın sahte olduğunu anlayan işletmeci polis ekiplerine bilgi vererek yardım istedi.

Şüpheli şahsın eşkal bilgilerinin bildirilmesinin ardından harekete geçen Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri O.N. adlı şüpheliyi yakaladı. Şahsın yapılan üst aramasında 12 adet 100 TL’lik sahte banknot ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.