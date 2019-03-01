0553 313 94 23

Yediği şeker 2 yaşındaki çocuğun ölümüne neden oldu

Şanlıurfa’da 2 yaşındaki çocuk, nefes borusunu tıkayan şeker nedeniyle hayatını kaybetti.

01 Mart 2019 Cuma 12:01
Yediği şeker 2 yaşındaki çocuğun ölümüne neden oldu

Şanlıurfa’da 2 yaşındaki çocuk, nefes borusunu tıkayan şeker nedeniyle hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, yediği yuvarlak şekildeki şeker 2 yaşındaki Ali Elkatmış’ın nefes borusuna takıldı. Çocuğun nefessiz kaldığını fark eden ailesi Viranşehir Devlet Hastanesine götürdü. Burada yapılan müdahalelerin ardından çocuk Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayan çocuk hayatını kaybetti. Otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldıran çocuğun cenazesi, yapılan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.


Cenazenin Viranşehir ilçesinde defnedileceği öğrenilirken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 12:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    80 yaşındaki kadını dolandırmaya çalışırken suçüstü yakalandı
    1. 80 yaşındaki kadını dolandırmaya..
    2. Aydın, potada Anadolu Şampiyonasına..
    3. İTO verilerine göre, İstanbul'da..
    4. Beşiktaş yönetiminin Guti kararı belli..
    5. İHH TIR’ları iyilik için yollarda
    6. Erdoğan EYOF fatihini kutladı
    7. Royal, Atlas ve Pierre Cardin Halı..
    8. ’Jokerler’ adliyeye sevk edildi
    9. Torbalı’daki Mustafa Kemal..
    10. Diyarbakır’da dostluk maçı yapıldı
    11. MSB tarafından, bedelli askerlik..
    12. Barış Şimşek, UEFA Hakem Eğitimcileri..
    13. İTO verilerine göre, İstanbul'da..
    14. Antalya'nın fethinin 812. yılı
    15. Düzce merkezli 3 ilde uyuşturucu..
    16. AK Parti'li Turan'dan yerel seçim..
    17. Doğu Anadolu'da 6 ilde ekiplerin yoğun..
    18. Yediği şeker 2 yaşındaki çocuğun..
    19. "Çabahar Limanı Sistan-Beluçistan'daki..
    20. ANALİZ - Doğu Akdeniz kimin mavi vatanı
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!