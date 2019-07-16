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Yediği karpuzun parasını tezgâha bırakıp not yazarak helallik istedi

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde bir manav, kısa süreliğine ayrıldığı tezgâhının başına gelince bir müşterinin bıraktığı notu ve parayı bulunca büyük şaşkınlık yaşadı.

16 Temmuz 2019 Salı 14:59
Yediği karpuzun parasını tezgâha bırakıp not yazarak helallik istedi

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde bir manav, kısa süreliğine ayrıldığı tezgâhının başına gelince bir müşterinin bıraktığı notu ve parayı bulunca büyük şaşkınlık yaşadı.


İlçe merkezinde karpuz satan Furkan Kuzu, kısa bir süreliğine lavaboya kadar gidip dönünce karpuz tezgâhında küçük not ve bir miktar para buldu. Bir kâğıt parçasına yazılan “Abi bir tane karpuz aldım. Karpuz büyüklüğü bu kadardı. 11 TL bıraktım. Hakkını helal et. Para yetersiz ise dönüşte uğrayacağım” notunu bulan Kuzu büyük şaşkınlık yaşadı.


Furkan Kuzu, lavabodan geldikten sonra karpuz tezgâhında bir miktar para ve not bulduğunu anlatarak, "Beş dakikalığına kadar lavaboya gitmiştim. Döndüğümde karpuz tezgâhımın üzerinde bir not ve bir miktar para buldum. Bir müşteri tezgâhtan karpuz almış ve bir notla birlikle ’Büyüklüğü bu kadardı’ diye parasını bırakmış. Bütün müşterilerimize helal ve hoş olsun” dedi.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 14:59
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