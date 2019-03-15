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Yediemin otoparkından motosiklet hırsızlığına 2 tutuklama

Elazığ’da bir yediemin otoparkından motosiklet çalan şüpheliler yakalanırken, 2’si tutuklandı.

15 Mart 2019 Cuma 09:19
Yediemin otoparkından motosiklet hırsızlığına 2 tutuklama

Elazığ’da bir yediemin otoparkından motosiklet çalan şüpheliler yakalanırken, 2’si tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, bir yediemin otoparkında muhafaza altında bulunan 2 adet motosiklet çalındı. Durumun İl Emniyet Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine polis çalışma yaptı. Polisin çalışmasında hırsızlığı gerçekleştiren A.Ç. ve N.S. tespit edilerek yakalandı. Yakalanan şüphelilerle birlikte hareket eden 2 şüpheli daha belirleyen polis onları dagözaltına aldı. Yakalanan şüphelilerden N.S’nin başka bir motosiklet hırsızlığına da karıştığı ortaya çıktı.


Emniyette ifadesi alınan ve "Nitelikli Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ç. ile N.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Öteyandan polis, çalınan 3 motosikleti de bularak sahiplerine teslim etti.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 09:19
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