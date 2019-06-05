Yediemin otoparkındaki araçlar yandı Van’ın Muradiye ilçesinde yediemin otoparkında çıkan yangında araçlar hasar gördü.

Van’ın Muradiye ilçesinde yediemin otoparkında çıkan yangında araçlar hasar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Muradiye ilçesi Kandahar Mahallesi’nde çeşitli suçlarda kullanıldıkları gerekçesiyle güvenlik güçleri tarafından bağlanan araçların bulunduğu yediemin otoparkında yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Muradiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmaları sonucu yangın kontrol atına alınırken, birçok araçta hasar meydana geldi.

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