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Yediemin otoparkında bir garip olay

Eyüpsultan’da yediemin otoparkı olarak hizmet veren otoparktaki çok sayıda araç bir hafta içerisinde kayboldu.

03 Mart 2019 Pazar 17:28
Yediemin otoparkında bir garip olay

Eyüpsultan’da yediemin otoparkı olarak hizmet veren otoparktaki çok sayıda araç bir hafta içerisinde kayboldu. Cezai işlemlerini tamamlayan vatandaşların araçlarını alacağı sırada durumdan haberdar olduğu olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, otoparkta görevli bir kişiyi gözaltına aldı.


Geçtiğimiz Perşembe günü ortaya çıkan olaya göre, trafikte çeşitli sebeplerden dolayı işlem yapılan araçlar Bayrampaşa Rami’de yediemin otoparkı olarak çalışan bir araç parkına çekildi. Çok sayıda aracın bulunduğu otoparkta bir hafta içerisinde araçlar kimseye haber verilmeden tahliye edildi. Trafik cezai işlemlerini tamamlayan ve araçlarının Rami’deki yediemin otoparkında olduğunu öğrenen vatandaşlar, otopark yetkililerini aradıklarında araçlarının başka yere taşındığı ya da belirli bir süre içerisinde getirtileceği söylenerek oyalandı. Olay vatandaşların otoparka gelip araçlarını kontrol etmek istemesiyle patlak verdi. Yaklaşık 300 vatandaş iddiaya göre yediemin otoparkına geldiğinde araçların olmadığını ve otoparkın terk edildiğini gördü. Soluğu Emniyet Müdürlüğünde alan vatandaşlar, ardından Cumhuriyet Savcılığına giderek suç duyurusunda bulundu. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili yaptığı çalışmada otoparkta çalışan bir kişiyi gözaltına aldı.



“Araçlar ya saklandı ya da değişim yapılmak üzere götürüldü”


Evrak eksikliklerinden dolayı iki aracının bağlandığını, birkaç gün sonra evrakları tamamlamasına rağmen araçlarını alamadığını belirten Şükrü Erdal, “Burada evrak eksiliğinden dolayı 1 ay önce iki aracımız bağlanmıştı. Evrakları tamamlayıp araçları almaya geldiğimizde araçlarımızın burada olmadığını gördük. Araçların depoda olduğunu söylediler. Belli bir saat söyleyelim o saat gelin alın dediler. Söyledikleri saatte geldiğimizde burası bayağı kalabalıktı ama araçlarımız yoktu. Sahiplerini sorduğumuzda ise gitmiş olduklarını öğrendik. Araçların depoda olduğunu, oradan buraya getirilip getirilmediğini sorduğumuzda araçların depoda olmadığını öğrendik. Araçlar ya saklandı ya da değişim yapılmak üzere belki de götürüldü ancak nereye götürüldüğü belli değil. Bu durum üzerine Perşembe günü Bayrampaşa Emniyet Müdürlüğüne gittim durumu anlattım. Durumdan yeni haberleri oldu. Cuma günü savcılığa giderek suç duyurusunda bulundum. Sonucu, akıbeti ne olacak bilemiyorum. Burası sonuçta yediemin otoparkı, sonuçta araçlar bizden bağlanırken araç çekiciyle geliyor buraya teslim ediliyor ve araçlarımız şu anda meydanda yok. Benim gibi yaklaşık 300 civarında mağdur olduğunu duydum. Sonuç olarak emniyetten bir açıklama yapılmadı” dedi.


Arabaların kaçırıldığını, işlem yapmaya gelenlerin olay anında haberi olduğunu belirten Kenan Akın, “Yaklaşık 1 ay önce 3 aracımız bağlandı. Birinin başka, diğer ikisinin bu otoparkta olduğunu e- devletten baktığımızda öğrendik. Araçların evrakları bizde değil, aracın içerisinde kalmıştı. İşlem yapabilmek için gelip kendilerinden araçların içindeki evrakları talep ettik fakat araçlar yoktu. Araçları görmek istediğimde otopark yetkilileri araçların polis eşliğinde Sultangazi’de bir yere götürüldüğünü söyledi. Geçen hafta Çarşamba günü araçların buraya geleceğini söylediler ancak o gün gelmedi. Perşembe günü araçların getirileceğine dair söz aldık, bu arada evrak işlemlerimizi hallettik, gene araçlar yok. Sorduk araçlarımızı, arabaların etrafının dolu olduğunu söylediler, iş Sultangazi’den çıktı. Sultangazi’den araçları Kemerburgaz’a götürdüklerini söylediler. Hemen geldik buraya, bir baktım burada kimse yok. Buraya trafik vakfından bir memur gelmiş, ’otoparkın sözleşmesini feshediyoruz, bu arkadaşlar arabaları kaçırmışlar’ dedi. Savcılıktan şikayette bulunmamızı istediler. Bayrampaşa Emniyetine gittik, onların da biz gittiğimiz zaman haberleri oldu. Mağdur çok ama arabasını almaya gelenler bu olayla karşı karşıya geliyor” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 17:28
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