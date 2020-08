Yediden yetmişe uyanık olmak zorundayız

Eski Türkiye’yi alışmış olan ABD’de bugün de Türkiye’yi tekrar eski Türkiye haline getirmek için bu kelimeyi söylemiştir. Fakat Türk siyaseti buna karşı sesiz kalmayacaktır. Bu ne demektir. Biz eskiden on yıldan bir darbe Türkiye’de yapıyorduk şimdi tekrar o hayale yapıştık, nasıl yapacaklar? Kendine uşak taşeron bulmak lazımdır. Eğer bu sözlere karşı muhalefet sesiz kalıyorsa bir nevi kendilerine işaret veriyorlar. Bugün ABD karşı tüm millet tek vücut olmalıdır. Çünkü çevremizdeki Müslüman ülkelere bir bakın kimi ABD’nin uşağı olmuş, Müslümanları sömürmek ve kanını dökmek için finansman sağlamaktadırlar. Dün hepiniz gördünüz değil mi? Trump bir cümleyle Suudi keferesinden 500 bin dolarcık aldı. Ne dedi? “Benden olmazsan 15 gün dayanamazsın” diyor. Çünkü yeterince kendilerine hayali düşman da üretmişti. Hem gazeteciyi onların eliyle öldürttü hem de paracıklarını aldı.

Joe BIDEN... Bu şerefsize karşı, iktidar ve muhalefetin Genel Başkanları birlikte kameraların karşısına çıkıp demeç vermeleri lazımdır. Onun haddini bildirecek şekilde tek vücut olduğumuzu içimizde demokrasiyi tüm kurallarıyla işleterek seçimlere gideceğiz, ancak dışarda köpek gibi havlayanlara da gerekli dersi veriyoruz. Mesajını tüm düşman ve dostlara verilmelidir. Türkiye artık eski Türkiye değildir. Size uşaklık yapacak hiçbir siyasetçimiz olamaz. Denilmelidir. Ancak geriye baktığımızdan, Gezi park ve hendek olayların amacı Türkiye’de kent savaşlarını çıkarmaktır. Türkiye’nin tüm enerjisini içerde tüketip, Mısır’da yaptıkları gibi Türkiye’de de aynı hayali gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar.

ABD’nin Türkiye’de yaptığı tahribatın haddi hesabı yoktur. Bütün fitnelikleri bu iktidarla açığa çıktı. Bugün darbe yapamadıkları ve Ortadoğu da istediğini alamadıkları için Suriye’de, Libya’da ve Akdeniz’de Türkiye’yi durdurmak ve enerjisini tüketmek için plan üstüne plan yapmaktadırlar. Eskiden istihbaratlarıyla içerde istediği planları uygulamaya koyuyorlardı. Ama bugün onu yapamadıkları için her türlü yola başvuruyorlar. Neydi bunlar; ABD’nin tüm ağır silahlarıyla teröristleri donatmaları ve Türkiye ye karşı konumlandırmaları, bunu da başaramadılar. Satın aldığı ABE, Suudi kralı ve Mısır Uşak’ı Sisi, Türkiye’ye karşı konulması ve Yunanistan’a destek vermesi için o uşaklarına emir vermeleri gibi Türkiye karşı bütün şeytani planlarını devam etmektedirler. Arap halkına rağmen bu baştaki hainlerin her Müslümanın kanında onların parmağı ve kurşuna verdiği parası vardır. Bunların milleti; bir gün bunları başından aşağıya devirecektir. Bugün BIDEN şerefsize karşı konuşamayan ve onun haddini bildirmeyen muhalefet töhmet altında kalacaktır. Halka rağmen siyaset yapanlar, bağımsızlığını ve özgürlüğünü her şeyin üzerinde tutamayan bir siyaset, Türkiye’de artık siyaset yapamayacaktır. Biden vereceği desteğin karşılığı, özgürlüğü ve bağımsızlığı kaldıracak yönetimi kendine göre dizayn edeceklerdir. Mısır gibi eski Türkiye gibi..BIDEN ‘Erdoğan’ın şahsında gelişen Türkiye’yi hazmedemiyorlar, Türkiye’nin tüm siyasileri bunu bilmelidirler. Bu şerefsizler Müslümanların kanının dökülmesinden doyuma ulaşmıyorlar. Onun için toplumun bireyleri bunu bilmelidir. Hiç kimse bizim kaşımıza ve gözümüze aşık değildir. Türkiye bugün içerde ve dışarda ülke menfaatini dikkate alarak hareket etmektedir. Yani eskisi gibi değil, kendi inisiyatifiyle hareket etmekte, gücüne güç katmaktadır. Bunun için ABD çıldırmaktadır. Hâlâ bağımlı bir Türkiye’yi hayal etmektedirler. Nereden bize darbe geleceği belli değildir. Onun için toplum olarak bu zalimlere karşı güçlü ve uyanık olmak zorundayız. İçimizde birliği sağlamak için Allah’ın ipine sarılarak adaleti elden bırakmayalım. Yediden yetmişe uyanık olmak zorundayız.