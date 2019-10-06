Yedi İklim’de şiire doyacaksınız
Edebiyat severler Yedi İklim'in Ekim sayısı ile birbirinden farklı eserlere ulaşma şansı bulacak.06 Ekim 2019 Pazar 12:05
Yedi İklim Ekim sayısında birbirinden farklı eserlerle başka bir dünyaya açılacaksınız. Yedi İklim: Arayış, Mehmet Özger: İyi Şiir, Kötü Şiir, Dr. Ahmet Kazım Ürün: Güzel İnsan Şair Cahit Zarifoğlu’nun Mektubu Üzerine, Cahit Zarifoğlu: Ahmet Kazım Ürün’e Mektup, Osman Koca: Busecik, Ali Sali: O Gizemli Ağrının Tutardık Elinden, Sulhi Ceylan: Renklerden Ayrılık, Mükerrem Mert: Avcılar Çok Ama Uçmak En Çok, Uğurcan Güler: Varayım Gideyim Urumeline, İbrahim Eyibilir: Fahrenheit 451’de Zorba ve Kitap başlıklarıyla sizleri bekliyor.
Bilgi İçin: 0216 352 49 77-0535 866 65 58
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