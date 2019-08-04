Yedi Başak Yemen kampanyası için SMS hattı devrede

Türkiye başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde insani yardım çalışmaları yapan Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, iç savaşın yanı sıra açlık ve susuzlukla mücadele eden mazlum Yemen halkı için kısa mesaj yoluyla bağış hizmetini hayata geçirdi. Kısa mesaj sisteminin devreye alınmasıyla daha çok yardım gönüllüsünün kısa yoldan derneğe ulaşması hedefleniyor.

Uluslararası alanda insani yardım çalışmaları yürüten Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, mazlum yemen halkı yararına başlatmış olduğu “Uzat Elini Yemen Ölüyor” kampanyasında kısa mesaj (SMS) ile bağış toplama hizmetini hayata geçirdi.

İç savaş sebebiyle açlık ve susuzluğun had safhada olduğu, her 10 dakikada bir çocuğun açlıktan yaşamını yitirdiği mazlum coğrafya Yemen’de Türkiye’nin insani yardım çalışmaları devam ediyor. Yedi Başak İnsani Yardım Derneği’nin başlatmış olduğu yardım çalışmalarında hayırseverlerin desteği ile bebeklere mama, binlerce insana temel ihtiyaç malzemeleri, gıda ve hijyen paketleri ulaştırıldı.

Yardım kampanyasında bağış işlemini daha geniş kitlelere duyurmak ve bağış yapmayı kolaylaştırmak için 3157 sms bağış hattını aktif hale getiren Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, daha çok yardımsever insana ulaşıp, daha fazla mazluma umut olmayı hedefliyor.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bulut, Yemen için sms hattı açılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Yemen’e gerçekleştirdiğimiz ziyarette gördük ki, Yemen tarihinin en kötü zamanını yaşıyor. Yerel kaynaklardan aldığımız bilgiler ve BM raporlarına göre, Yemen’de mevcut koşullarda halkın yüzde 80’i gıda, sağlık ve hijyen gibi temel yaşam unsurlarına muhtaç durumunda. Başka bir ifadeyle, 29 milyonluk nüfusun 22 milyonu insani yardıma, 14 milyonu da acil insani yardıma muhtaç. İç savaş başladığından bu yana Yemende beş yaş altı 9 milyon çocuk açlık ve açlığa bağlı sebeplerden dolayı öldü. Krizin sonuçlarından biride 3,5 milyon insan kendi vatanında muhacir olmuş. Daha güvenli bölgelere göç ederek çadırlarda çok elverişsiz şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.”

Yemen’de 14,3 milyon kişinin akut yardıma, 3,2 milyon kişinin akut yetersiz beslenmeye yönelik tedaviye ihtiyaç duyduğunu belirten Mustafa Bulut, “Bu rakamların içinde yaşları beş, altı arasında değişen iki milyondan fazla çocuk ve bir milyondan fazla hamile kadın bulunuyor. Ülkede en az 17,8 milyon insan güvenli suya ve sıhhi hizmetlere erişemiyor. Sağlıksız içme sularından kaynaklanan Kolera gibi bulaşıcı hastalıkların da yüzbinlerce kişiyi etkisi altına almış olduğunu görüyoruz” şeklinde konuştu.

“Yemenli küçük çocuklar ile ölüm arasındaki engel, Yardım kuruluşlarının ulaştırdığı yardımlardır” diyen Mustafa Bulut,“Bu derin krizin etkilerini Yemenli Kardeşlerimizin kendi başlarına atlatması mümkün değil. Bölgede uluslararası ve sürekli yardıma ihtiyaç duyulmaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

Bulut sözlerini, “İnsanlığın vicdan yükünü tek başına yüklenmiş büyük yürekli Aziz Milletimize sonsuz teşekkür ediyorum. Bu güne kadar yaptığımız acil yardım çağrılarına duyarsız kalmadılar. Bugün de bu yardımların sürdürülebilir olması, devam etmesi lazım“Uzat Elini, Yemen Ölüyor!” yardım kampanyası kapsamında sms ile yardımda bulunmak isteyenler tüm operatörlerden “BAGIS” yazıp 3157’ye göndererek 5 TL bağışta bulunabilecekler” diyerek tamamladı.