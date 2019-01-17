0553 313 94 23

Yedek lastik içinde 70 bin uyuşturucu hap bulundu

Hatay'da, Suriye sınırından yasa dışı yollarla geçirildiği belirlenen sentetik uyuşturucu hapla ilgili bir şüpheli yakalandı

17 Ocak 2019 Perşembe 19:12
Yedek lastik içinde 70 bin uyuşturucu hap bulundu

HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir otomobilin yedek lastiğinde 70 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriye sınırından yasa dışı yollarla uyuşturucu hap geçirildiği ihbarı üzerine bir otomobili takibe aldı.

Sınıra yakın bölgede durdurulan araçta yapılan aramada, yedek lastik içine gizlenmiş 70 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Otomobildeki Suriye uyruklu A.G. gözaltına alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 19:12
  1. hap
  2. uyuşturucu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aziz Kocaoğlu, sürpriz adaylığın nedenini açıkladı: Yaşadığım olaylar...
    1. Aziz Kocaoğlu, sürpriz adaylığın..
    2. Aileler devreye girdi! Teröristler..
    3. Mesut Özil'e sert eleştiri! "Emekli..
    4. Çin'de eski Komünist Parti yetkilisi..
    5. Nijerya en ucuz petrolün satıldığı 6...
    6. Asker ailelerine müjde! Tümünü devlet..
    7. TOBB'dan Erzurum'a 16 derslikli ortaokul
    8. Putin'den Türk Akımı açıklaması: Hazırız
    9. Bekir Bozdağ'ın alıkonulma planına..
    10. Yedek lastik içinde 70 bin uyuşturucu..
    11. Katar'da bulunan Bakan Soylu'dan fuar..
    12. Zeybekçi'den Karşıyaka açıklaması!
    13. Bilal Erdoğan gençleri uyardı:..
    14. "Şimdi Afrika zamanı"
    15. "Bu sıkıntılı dönemden daha güçlü..
    16. "Muradiye Su'nun satılması söz konusu..
    17. Şanlıurfa'da 2 terörist teslim oldu
    18. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İİT..
    19. Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş'ten..
    20. "Terör örgütleri bizi vatanımızdan etti"
    En gözde 'kediciği' de Adnan Oktar'ı sattı! Bomba itiraflar
    En gözde 'kediciği' de Adnan Oktar'ı sattı! Bomba itiraflar
    CHP-İP ittifakı HDP'li ismi aday gösterdi!
    CHP-İP ittifakı HDP'li ismi aday gösterdi!
    Şok iddia! "CHP için Abdullah Gül ve Mason Locası devrede"
    Şok iddia! "CHP için Abdullah Gül ve Mason Locası devrede"
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'
    Başörtüsü düşmanı zır cahiller Nutuk bile okumuyor! İşte Atatürk'ün Türk kadını için yazdığı cümleler...
    Başörtüsü düşmanı zır cahiller Nutuk bile okumuyor! İşte Atatürk'ün Türk kadını için yazdığı cümleler...

    Günün Karikatürü

    17 Ocak 2019
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?