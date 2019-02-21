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Yedek astsubay başvuru nasıl yapılır? Yedek astsubay alımı 2019 yeni askerlik sistemi son dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni askerlik sistemine ilişkin detayları açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki yıllık yüksekokul mezunlarının yedek astsubay, üniversite mezunlarının ise yedek subay olarak askerliğini yapabileceğini açıklamıştı. Yüksekokul mezunlarının yedek astsubay olacak olmasıyla birlikte yedek astsubay nasıl olunur? Yedek astsubay maaşı ne kadar? sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediliyor. Yeni askerlik sistemi son dakika detayları…

21 Şubat 2019 Perşembe 13:16
Yedek astsubay başvuru nasıl yapılır? Yedek astsubay alımı 2019 yeni askerlik sistemi son dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni askerlik sistemine ilişkin detayları açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki yıllık yüksekokul mezunlarının yedek astsubay, üniversite mezunlarının ise yedek subay olarak askerliğini yapabileceğini açıklamıştı. Yüksekokul mezunlarının yedek astsubay olacak olmasıyla birlikte yedek astsubay nasıl olunur? Yedek astsubay maaşı ne kadar? sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediliyor. Yeni askerlik sistemi son dakika detayları…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni askerlik sistemi hakkında açıklamalarda bulundu. Erdoğan “Yeni sistemde lisans ve lisans üstü için ordumuzun ihtiyacına göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek subaylık devam ediyor. İki yıllık meslek yüksekokulu mezunları için yeni bir adım atıyoruz. İhtiyaca göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek astsubaylık uygulaması getiriyoruz. Yedek subaylık ve yedek astsubaylık görevlerini yerine getirenlere iki aylık eğitimleri döneminde harçlık verilecek. 10 aylık kıta görevlerinde ise maaş ödenecek.” dedi. Peki yedek astsubaylık maaşları ne kadar?

Yeni askerlik sistemi son dakika haberleri. Yeni askerlik sistemiyle birlikte, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarihinde ilk kez “yedek astsubaylık” uygulaması hayata geçecek. 2 yıl meslek yüksek okulu mezunu herkes, yedek astsubay olabilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın detaylarını açıkladığı yeni askerlik sistemi bir çok köklü değişikliği beraberinde getiriyor. Bunlardan birisi de, “yedek astsubaylık” olacak. TSK’da yedek subaylığın ardından uygulanmaya başlanacak yedek astsubaylıkla ilgili detaylar da yavaş yavaş belli olmaya başladı.

Yedek astsubaylar 10 ay profesyonel askerlik yapacak

Hazırlanan taslağa göre; 2 yıllık meslek yüksekokulu mezunları isteğe bağlı olarak yedek astsubaylığa başvurabilecek. Yedek astsubaylar, iki ay temel eğitimin ardından 10 ay profesyonel askerlik yapacak. İlk 2 aylık dönemde asker harçlığı verilecek astsubaylara, 10 aylık kıta görevlerinde ise profesyonel asker maaşı bağlanacak. Bu kişiler, 12 aylık askerliği tamamladıktan sonra, isteğe bağlı olarak orduda kalabilecek. Yapılacak bir dizi sınav sonrasında başarılı olanların astsubay çavuş rütbesinden, profesyonel askerliğe devam etmeleri sağlanacak.

Yedek astsubaylar isterlerse askerliğe devam edecek

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Başkanı Hamza Dürgen, şunları söyledi: “Devrim niteliğinde önemli bir adım. Meslek yüksek okul mezunları, er olarak askerliklerini yapıyorlardı. Şimdi astsubay olarak yapabilecekler. Bu öğrenciler, tekniker ve meslek okullarından geldikleri için orduya faydaları olacaktır. TSK’daki astsubaylık kaynağı da böylece artırılmış olacak. 12 ayın sonunda da isterlerse askerlik mesleğine devam edebilecekler. Hatta başarılı olmaları halinde astsubaylıktan subaylığa geçişleri de olacak.”

Yedek astsubay maaşı ne kadar?

Yeni askerlik sisteminde yer alacak yedek astsubaylık maaşları hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 2018 astsubay maaşları ise şöyle: İçişleri Bakanlığı bünyesinde yer alan Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan astsubayların maaşları kıdemlerine göre değişmektedir. Astsubayların aldıkları net maaş genel olarak 4 bin lira ile 5 bin TL arasında değişiklik göstermekte olup bu tutara kıdem, tazminat, sınıf, görev, aile, çocuk vb. gibi durumlarında dahil edilmesi ile maaşlar daha da yükselebilmektedir.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 13:16
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