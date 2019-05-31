0553 313 94 23

“Yed-i emin” hırsızları yakalandı

Arnavutköy’de bulunan bir “Yed-i Emin” deposundan hacizli malları çalıp, hurdaya dönüştürerek satma hazırlığında olan 6 şüpheli İstanbul İl Jandarma Komutanlığı operasyonuyla yakalandı.

31 Mayıs 2019 Cuma 08:27
“Yed-i emin” hırsızları yakalandı

Arnavutköy’de bulunan bir “Yed-i Emin” deposundan hacizli malları çalıp, hurdaya dönüştürerek satma hazırlığında olan 6 şüpheli İstanbul İl Jandarma Komutanlığı operasyonuyla yakalandı. Kiraladıkları 2 tır ve 1 vinç ile Yed-i Emin deposunda bulunan maddi değeri yüksek makineleri çalan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arnavutköy’de bulunan bir “Yed-i Emin” deposunda hırsızlık yapıldığı bilgisini aldı. Zaman kaybetmeden harekete geçen ekipler; görgü tanıklarının ifadeleri ve yüzlerce güvenlik kamerasının detaylı incelenmesi sonucunda, şüphelilerin kiraladıkları 2 tır ve 1 vinç yardımıyla depoda bulunan milyonlarca lira değerindeki malları çaldığını tespit etti. Jandarmanın yaptığı istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; çalınan malların Arnavutköy’de bulunan bir hurda deposuna götürüldüğü belirlendi.


Operasyon için düğmeye basan Jandarma ekipleri; hurda deposuna baskın düzenleyerek çalınan malları ele geçirdi. Şüphelilerin de izini süren Jandarma, her birini ev ve işyerlerinde kıskıvrak yakaladı.


Milyonluk Tesktil Makinelerini Hurdaya Çevirmişler


Jandarma tarafından yakalanacağını anlayan şüpheliler, çaldıkları milyonlarca liralık makineleri bir an önce hurdaya çevirmeye çalıştı.


Ancak 24 saat içerisinde hurda deposunu tespit ederek baskın düzenleyen Jandarma ekipleri; Yed-i Emin deposundan çalınan ve çoğunluğu tekstil makinelerinden oluşan milyonlarca liralık malların büyük bir kısmını hurdaya çevrilmeden sağlam olarak ele geçirdi.


Jandarma’ya Teşekkür


Neredeyse tamamı sağlam olarak ele geçirilen malzemeler, Yed-i Emin deposu sahibi İlhan V.’ye teslim edildi.


6 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 08:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bayramlık Çikolata ve Şeker Tezgahlarda Yerini Aldı
    1. Bayramlık Çikolata ve Şeker..
    2. Aras Kargo Genel Müdürlüğü’ne Utku..
    3. Karşıyaka’da işgale ‘kaldırım’ çözümü
    4. Yeşilay Erzurum Şubesinden 31 Mayıs..
    5. Alaşehir Belediyesinden bayram..
    6. Dünyaca ünlü hafızlar Eyüpsultan’da..
    7. Yüz binlerce Brezilyalı öğrenci,..
    8. Arçelik Pazarlama'ya EVD şirketi..
    9. (Özel) Şekercilerde bayram..
    10. Elazığ’da Diken Kelebeği’nin göçü
    11. Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim..
    12. NBA final serisinde Toronto Raptors..
    13. Asya borsaları
    14. Kabil'de NATO konvoyuna saldırı!..
    15. Sakarya’da 8 bisiklet çalan şahıs..
    16. TSKB’den Türkiye’nin sürdürülebilirlik..
    17. Başkan Söğüt, esnafla bir araya geldi
    18. (Özel) Manisalı öğrencilerden..
    19. 5 litre atık yağ getirene bulaşık..
    20. İsrail, Ayrım Duvarı'nı geçmeye..
    21. Sürekli, il yürütme kurulunu belirledi
    22. Silifke’de 7 bin kişi stattaki iftar..
    23. Alaşehir Kızılay’dan mahalle..
    24. Tüp bebekte 6 kurala dikkat
    25. Böyle diyor şair: "Bu uğursuz gecenin..
    26. 11 ilçenin kurumları boğulma olayları..
    27. Avrupa futbolunun en büyüğü belli oluyor
    28. "Türkiye dünya turizmi açısından..
    29. Polonyalıların sofralarına Türk..
    30. (Özel Haber) Tarihi Selçuklu mezarlığı..
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    Binali Yıldırım, Nihal Olçok'un 'Kadir Topbaş' eleştirisine cevap verdi!
    Binali Yıldırım, Nihal Olçok'un 'Kadir Topbaş' eleştirisine cevap verdi!

    Günün Karikatürü

    31 Mayıs 2019
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı
    AB ülkesini sarsan tehdit! 'Ya başkan olurum ya da ülkeyi bölerim'
    AB ülkesini sarsan tehdit! 'Ya başkan olurum ya da ülkeyi bölerim'