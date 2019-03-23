YDS'ye 111 bin 458 aday girecek

ANKARA (AA) - BURCU ÇALIK- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, yarın 41 il merkezinde yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (2019-YDS/1) 111 bin 458 adayın gireceğini bildirdi.

Aygün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019-YDS/1 ile ilgili bilgileri paylaştı.

Yabancı dil sınavlarını bu sene 3 kez basılı, 13 kez de elektronik (e-YDS) olarak uygulayacaklarını belirten Prof. Dr. Aygün, "24 Mart Pazar günü 41 il merkezinde basılı formatta uygulanacak 2019-YDS/1'de 25 farklı dilde sınav yapılacak. Sınava 111 bin 458 aday girecek." ifadelerini kullandı.

Bu dillerden bazılarında çoktan seçmeli test uygulanırken, bazılarında klasik yazılı sınav yapıldığını aktaran Aygün, şunları kaydetti:

"Klasik yazılı olarak yapılan sınavlar toplam 20 dilde yapılıyor ve adaylar sadece Ankara'da sınava girebiliyor. Bunlar Arnavutça, Boşnakça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca (Danish dili), Ermenice, Farsça, Gürcüce, Hollandaca (Dutch dili), İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Sırpça, Ukraynaca (Ukraince) ve Yunanca dilleri.

Çoktan seçmeli test uygulanan sınavlar toplam 5 dilde yapılıyor ve 41 il ve 47 sınav merkezinde sınava girebiliyorlar. Bunlar ise Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dilleri."

- Adaylara "saat" hatırlatması

ÖSYM Başkanı Aygün, 2019 yılında uygulanacak tüm basılı sınavlarda olduğu gibi 2019-YDS/1'de de kimliğini kaybeden adayların mağdur olmaması için sınav yapılan illerde nüfus müdürlüklerinin sınav günü açık olacağını anımsattı.

Açık olacak nüfus müdürlüklerinin listesinin ÖSYM'nin internet sitesinde yer aldığına işaret eden Halis Aygün, adaylara saat 10.00'dan önce sınav binalarında olmaları gerektiği hatırlatmasında bulundu.

Prof. Dr. Aygün, sınava girecek tüm adaylara başarılar da diledi.