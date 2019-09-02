Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) için geri sayım başladı. YDS/2 ne zaman sorusu merak ediliyor. Bu sene ikinci kez düzenlenecek olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/2) ne zaman yapılacak?

YDS/2 ne zaman yapılacak?

YDS2 için heyecan 29 Ağustos 2019 tarihinde giriş belgelerinin yayınlanmasıyla başladı.

ÖSYM'nin iş takvimine göre Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 8 Eylül Pazar günü saat 10:15'te uygulanacak. Sınavın sonuçları ise 1 Ekim 2019'da adayların erişimine açılacak.

YDS 2019/2 için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 29 Ağustos 2019 tarihinde saat 15.10’dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.