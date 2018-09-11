YDS soru ve cevapları erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 9 Eylül'de yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS) sonbahar döneminin temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018-YDS sonbahar dönemine başvuran adaylar, 10 gün süreyle "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilecek.

Sınavda adaylara yöneltilen soruların yüzde 10'una karşılık gelen temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına ise ÖSYM'nin internet sitesinden erişilebilecek.

Açıklamada, soruların, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde ve telif haklarının ÖSYM'ye ait olduğu belirtilerek, ÖSYM'nin yazılı izni olmadan çoğaltılamayacağı, dağıtılamayacağı ve yayımlanamayacağı uyarısında bulunuldu.