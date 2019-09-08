YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, 41 il ve 47 sınav merkezinde gerçekleştirildi. Sınav, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapıldı. Saat 10.15'te başlayan ve çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan testler şeklinde uygulanan sınav için adaylara 180 dakika süre verildi. Adaylar şimdi ise sonuçlara odaklandı. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

ÖSYM sınav takvimine göre, 2019-YDS/2 sonuçları 1 Ekim'de açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

70 binden fazla adayın katılım sağladığı 2019-YDS/2 sınavının ardından, cevap anahtarı ve sorular merak konusu oldu. ÖSYM, söz konusu sınava ait cevap anahtarını henüz adayların erişimine açmadı. Konuya ilişkin ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.