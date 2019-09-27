YDS sonuçları nasıl öğrenilir? ÖSYM YDS 2019 sonuçları sorgulama

Merakla beklenen YDS sınavı sonuçları bugün açıklandı. Adaylar YDS 2019 sonuçları nasıl öğrenilir aramasını yapıyorlar. Peki, YDS sonuçları nasıl öğrenilir? İşte ÖSYM YDS 2019 sonuçları sorgulama

YDS sonuçları nasıl öğrenilir?

YDS sonuçları ile ilgili ÖSYM son dakika açıklaması yapıldı. YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu araştırılıyordu. 08 Eylül 2019 tarihinde 5 farklı dilde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (2019-YDS/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

08 Eylül 2019 tarihinde 5 farklı dilde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (2019-YDS/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

YDS 2019 SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Adaylar, sınav sonuçlarına 27 Eylül 2019 tarihinde saat 14.50’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.