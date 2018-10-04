YDS sonuçları açıklandı
ÖSYM 9 Eylül'de yapılan Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı'nın sonuçlarını açıkladı.04 Ekim 2018 Perşembe 14:56
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 9 Eylül'de düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS Sonbahar Dönemi) sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018-YDS Sonbahar Dönemi değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.