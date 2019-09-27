YDS sonuçları açıkladı

Son dakika haberleri:ÖSYM tarafından 41 il ve 47 sınav merkezinde düzenlenen 2019 YDS-2 sonuçları için geri sayım başlamıştı. ÖSYM 2019 Yabancı Dil Sınav sonuçları YDS-2 sınav sonuçlarını açıkladı.

Yabancı Dil Sınavı (YDS) sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM'den yapılan açıklamada, "YDS sonuçlarını ÖSYM'nin internet adresinden öğrenebilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.