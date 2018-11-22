YDS giriş yerleri belli oldu
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına başvuran adayların sınava giriş yerleri belli oldu.22 Kasım 2018 Perşembe 15:04
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS/3) için başvuran adayların sınava giriş belgeleri erişime açıldı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2 Aralık Pazar günü uygulanacak 2018-YDS/3 adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Belgeler ÖSYM'nin sitesinde
Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgesini, 22 Kasım'da saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden edinebilecek.
Sınava, fotoğrafsız nüfus cüzdanıyla gelen adaylar ile sınav binasına saat 10.00'dan sonra gelenler alınmayacak.