YDS giriş yerleri belli oldu

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS/3) için başvuran adayların sınava giriş belgeleri erişime açıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2 Aralık Pazar günü uygulanacak 2018-YDS/3 adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Belgeler ÖSYM'nin sitesinde

Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgesini, 22 Kasım'da saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden edinebilecek.

Sınava, fotoğrafsız nüfus cüzdanıyla gelen adaylar ile sınav binasına saat 10.00'dan sonra gelenler alınmayacak.