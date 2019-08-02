YDS geç başvuru işlemleri nasıl yapılır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/2) için geç başvuruların bugün saat 23.59'da sona ereceği bildirildi. Yabancı Dil Sınavı başvuru işlemleri ÖSYM’nin AİS sayfası üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, YDS geç başvurusu nasıl yapılır?

YDS geç başvurusu nasıl yapılır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/2) için geç başvuruların bugün saat 23.59'da sona ereceğini bildirdi.

ÖSYM'nin Twitter hesabından 2019-YDS/2 geç başvurularına ilişkin duyuru yapıldı. Duyuruda, adayların, 2019-YDS/2 için geç başvurularını, internet aracılığıyla bugün saat 23.59'a kadar yapabileceği belirtildi.

YDS geç başvurusu ücreti ne kadar?

Sınav takvimi içerisinde başvuru için istenen ücret 180 TL olarak belirlendi. Ödemeler ise kurumun kartlı ödeme sistemi üzerinden yani “odeme.osym.gov.tr” adresi üzerinden yapılacak.

Sınav, 8 Eylül pazar günü yapılacak.