YDS cevap anahtarları açıklandı Adaylar, 24 Mart'ta düzenlenen YDS sorularını ve yanıtlarını, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden inceleyebilecek

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 24 Mart Pazar günü düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2019-YDS/1) cevap anahtarları internetten erişime açıldı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, YDS'nin temel soru kitapçıkları, adayların inceleme yapabilmesi için ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yayımlandı. Sınava katılan adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilecek. 2019-YDS/1 Sınavı, 25 farklı dilde düzenlenmişti.



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