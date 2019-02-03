YDS başvurularında son tarih ne zaman? YDS başvurusu nasıl yapılır?

Yabancı dil yeterliliğini belgelendirmek isteyen vatandaşlar için ÖSYM tarafından düzenlenen YDS için başvuru dönemi başladı. Kısa süre sonra sona erecek olan başvuru tarihini kaçırmak istemeyen adaylar YDS son başvuru tarihin ne zaman merak ediyor. Peki, YDS başvurularında son tarih ne zaman? YDS başvurusu nasıl yapılır?

03 Şubat 2019 Pazar 13:19
YDS başvurularında son tarih ne zaman? YDS başvurusu nasıl yapılır?

Yabancı dil yeterliliğini belgelendirmek isteyen vatandaşlar için ÖSYM tarafından düzenlenen YDS için başvuru dönemi başladı. Kısa süre sonra sona erecek olan başvuru tarihini kaçırmak istemeyen adaylar YDS son başvuru tarihin ne zaman merak ediyor. Peki, YDS başvurularında son tarih ne zaman? YDS başvurusu nasıl yapılır?

YDS başvuruları ne zaman bitecek? YDS ne zaman yapılacak?

YDS başvuruları 30 Ocak 6 Şubat tarihleri arasında alınacak. YDS 2019/1 sınavı 24 Mart'da gerçekleştirilecek. YDS sınavının sonuçları 19 Nisan'da sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden adaylara duyurulacak.

YDS başvuru işlemleri

YDS başvurularının 30 Ocak tarihinde başlamasının ardından adaylar ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifrelerini girdikten sonra başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek. ÖSYM tarafından yayımlanacak olan başvuru kılavuzunun yayınlanmasıyla sınav başvuru ücreti ve sınav hakkında tüm detaylara ulaşma imkanı sağlanacak.

YDS puanlandırma sistemi

Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,
90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,
80 – 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,
70 – 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,
60 – 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,
50 – 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi
olarak kabul edilir.

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