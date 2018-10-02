YDS başvuruları resmen başladı

ÖSYM tarafından düzenlenen 2018 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS/3) başvuruları resmen başladı.

02 Ekim 2018 Salı 11:29
YDS başvuruları resmen başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen 2018 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS/3) başvuruları başladı. 

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018-YDS/3, 2 Aralık'ta yapılacak.

Süre 10 Ekim'e kadar!

Sınav başvuruları, 10 Ekim'e kadar alınacak. Adaylar, başvuru işlemini yaptıktan sonra başvuru süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayacak.

Adayların başvuru sürecinde 2018-YDS/3 Kılavuzu'nun incelemeleri gerekiyor.

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