YDS başvuruları başladı ÖSYM tarafından 8 Eylül'de uygulanacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı için başvurular başladı- Adaylar, 24 Temmuz'a kadar başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 8 Eylül'de uygulanacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/2) için başvurular başladı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 8 Eylül'de uygulanacak 2019-YDS/2 için başvurular, 16-24 Temmuz'da yapılacak. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" adresinden gerçekleştirebilecek. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye 2019-YDS kılavuzundan erişilebilecek. Kılavuzdaki bilgilere göre, 2019-YDS/2 için geç başvuru günü de 2 Ağustos olarak belirlendi.

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