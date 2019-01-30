YDS başvuruları başladı

Adaylar, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı başvurularını 6 Şubat'a kadar yapabilecek

30 Ocak 2019 Çarşamba 10:37
YDS başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen 2019 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/1) başvuruları başladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre 2019-YDS/1, 24 Mart'ta yapılacak.

Sınav başvuruları, 6 Şubat'a kadar alınacak. Adaylar, başvuru işlemini yaptıktan sonra başvuru süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayacak.

Adayların başvuru sürecinde 2019-YDS/1 Kılavuzu'nu incelemeleri gerekiyor.

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