YDS başvuruları başladı
ÖSYM tarafından düzenlenen ve 9 Eylül'de yapılacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın 2018-YDS Sonbahar Dönemi sınav başvuruları başladı.18 Temmuz 2018 Çarşamba 10:33
ÖSYM tarafından düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS Sonbahar Dönemi) başvuruları, 26 Temmuz'a kadar alınacak.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018-YDS Sonbahar Dönemi sınavı 9 Eylül'de yapılacak.
Sınava başvurular, bugünden itibaren 26 Temmuz'a kadar alınacak. Adaylar, başvuru işlemini yaptıktan sonra başvuru süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayacak.
Adayların başvuru sürecinde 2018-YDS SonbaharDönemi Kılavuzu'nu incelemeleri gerekiyor.