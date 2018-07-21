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YDS başvuru ücreti ne kadar? 2018 YDS sonbahar dönemi sınav ücreti hangi bankaya yatacak?

2018 YDS Sonbahar Dönemi sınavına girecek adaylar 2018 YDS Sonbahar Dönemi başvuruları başladı mı? 2018 YDS sınavı ne zaman yapılacak? YDS başvuru ücreti ne kadar? 2018 YDS sonbahar dönemi sınav ücreti hangi bankaya yatacak? sorularının cevabını merak ediyordu. ÖSYM YDS 2018 takvimini açıkladı.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 10:15
YDS başvuru ücreti ne kadar? 2018 YDS sonbahar dönemi sınav ücreti hangi bankaya yatacak?

2018 YDS Sonbahar Dönemi sınavına girecek adaylar 2018 YDS Sonbahar Dönemi başvuruları başladı mı? 2018 YDS sınavı ne zaman yapılacak? YDS başvuru ücreti ne kadar? 2018 YDS sonbahar dönemi sınav ücreti hangi bankaya yatacak? sorularının cevabını merak ediyordu. ÖSYM YDS 2018 takvimini açıkladı.

2018 YDS Sonbahar Dönemi sınavına girecek adaylar 2018 YDS Sonbahar Dönemi başvuruları başladı mı? 2018 YDS sınavı ne zaman yapılacak? sorularının cevabını merak ediyordu. ÖSYM YDS 2018 takvimini açıkladı. İşte 2018 YDS Sonbahar Dönemi başvuru tarihi ve 2018 YDS sınavının yapılacağı tarih… ÖSYM tarafından düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS Sonbahar Dönemi) başvuruları, 26 Temmuz'a kadar alınacak. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018-YDS Sonbahar Dönemi sınavı 9 Eylül'de yapılacak. Sınava başvurular, bugünden itibaren 26 Temmuz'a kadar alınacak. Adaylar, başvuru işlemini yaptıktan sonra başvuru süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayacak. Adayların başvuru sürecinde 2018-YDS Sonbahar Dönemi Kılavuzu'nu incelemeleri gerekiyor.

2018 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Sonbahar Dönemi) ücretleri hangi bankaya yatacak?

Sınav Ücreti:100,00 TL

Ödeme Yerleri:Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; İNG Bank’ın tüm şubeleri, internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2018 Cumartesi 10:15
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