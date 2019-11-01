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Eğitim Gündemi

YDS adaylarına 'geç başvuru günü' hatırlatması

Adaylar, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı için geç başvurularını saat 23.59'a kadar yapabilecek.

2019-11-01 17:18:00 -
YDS adaylarına 'geç başvuru günü' hatırlatması

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/3) için geç başvuruların saat 23.59'a kadar alınacağı bildirildi.

ÖSYM'nin Twitter hesabından 2019-YDS/3 geç başvurularına ilişkin duyuru yapıldı.

Buna göre, adaylar, 1 Aralık'ta uygulanacak sınav için geç başvurularını, internet aracılığıyla saat 23.59'a kadar yapabilecek.

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