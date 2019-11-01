YDS adaylarına 'geç başvuru günü' hatırlatması
Adaylar, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı için geç başvurularını saat 23.59'a kadar yapabilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/3) için geç başvuruların saat 23.59'a kadar alınacağı bildirildi.
ÖSYM'nin Twitter hesabından 2019-YDS/3 geç başvurularına ilişkin duyuru yapıldı.
Buna göre, adaylar, 1 Aralık'ta uygulanacak sınav için geç başvurularını, internet aracılığıyla saat 23.59'a kadar yapabilecek.