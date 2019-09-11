YDS 2019 sonuçları merakla bekleniyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2019-YDS/2) sonuçlarına yönelik bekleyiş devam ediyor. Sınava katılım sağlayan adaylar YDS 2019 sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtını merak ediyorlar. YDS cevap anahtarları açıklandı. Peki, YDS 2019 sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

YDS 2019 sonuçları açıklandı mı?

ÖSYM sınav takvimine göre, 2019-YDS/2 sonuçları 1 Ekim'de açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

70 binden fazla adayın katılım sağladığı 2019-YDS/2 sınavının ardından, cevap anahtarı ve sorular merak konusu oldu. ÖSYM, söz konusu sınava ait cevap anahtarını henüz adayların erişimine açmadı. Konuya ilişkin ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.

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YDS'de kaç soru var?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nda (YDS), adaylara yabancı dil bilgisini gramer, okuma, anlama ve kelime bilgisi ile ilgili çoktan seçmeli ve toplam 80 sorudan oluşan bir test uygulanır. Sınav süresi ise 150 dakikadır.

2019 YDS konu dağılımı

Kelime Bilgisi 6

Dil bilgisi 10

Cloze Test 10

Cümle Tamamlama 10

İngilizce-Türkçe Çeviri 3

Türkçe-İngilizce Çeviri 3

Okuma Parçaları 20

Diyalog Tamamlama 5

Anlamca En Yakın Cümleyi Bulma 4

Paragraf Tamamlama 4

Anlam Bütünlüğünü Bozan Cümle 5



1-6. SORULAR VOCABULARY (KELİME BİLGİSİ – 6 Soru)

1 ADJECTIVE

1 ADVERB

1 VERB

1 NOUN

2 PHRASAL

7-16. SORULAR GRAMMAR (DİL BİLGİSİ – 9 Soru)

3 GRAMMAR (DİLBİLGİSİ)

2 PREPOSITIONS (EDATLAR)

5 LINKING WORDS (BAĞLAÇLAR)

17-21. SORULAR CLOZE TEST 1

2 LINKING WORDS (BAĞLAÇLAR)

1 PREPOSITION (EDAT)

1 VOCABULARY (PHRASAL) (KELİME BİLGİSİ)

1 GRAMMAR (DİLBİLGİSİ)



22-26. SORULAR CLOZE TEST 2

2 LINKING WORDS (BAĞLAÇLAR)

1 PREPOSITION (EDAT)

1 VOCABULARY (VERB) (FİİL)

1 GRAMMAR (DİLBİLGİSİ)

27-36. SORULAR SENTENCE COMPLETION (10 CÜMLE TAMAMLAMA SORUSU)

37-42. SORULAR TRANSLATION (6 ÇEVİRİ SORUSU – 3 İNGİLİZCE TÜRKÇE – 3 TÜRKÇE İNGİLİZCE)

43-62. SORULAR READING PASSAGES (TOPLAM 5 OKUMA PARÇASI HER BİR PARÇA 4 SORUDAN OLUŞUYOR TOPLAM 20 SORU)

63-67. SORULAR DIALOGUE COMPLETION (5 DİYALOG TAMAMLAMA SORUSU)

68-71. SORULAR RESTATEMENT (4 ANLAMCA EN YAKIN CÜMLEYİ BULMA SORUSU)

72-75. SORULAR PARAGRAPH COMPLETION (4 PARAGRAF TAMAMLAMA SORUSU)

76-80. SORULAR IRRELEVANT (5 ANLAM BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZAN CÜMLEYİ BULMA SORUSU)