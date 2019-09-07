YDS 2019 sınav giriş belgesi nasıl alınır? YDS giriş belgesi sorgulama

8 Eylül 2019 Pazar günü gerçekleştirilecek YDS'nin 2019'daki ikinci oturumu saat 10.15'te başlayacak. Sınav 180 dakika yani 3 saat sürecek. YDS'ye girecek adaylar için heyecanlı bekleyiş sürerken bir yandan “YDS 2019 sınav giriş belgesi nasıl alınır? ”sorusunun yanıtı merak ediliyor. YDS giriş belgesi sorgulama arama motorunda aratılıyor. Peki YDS 2019 sınav giriş belgesi nasıl alınır?

ÖSYM tarafından düzenlenen YDS sınavının tarihi ve saati belli açıklandı. 8 Eylül 2019 Pazar günü gerçekleştirilecek YDS'nin 2019'daki ikinci oturumu saat 10.15'te başlayacak. Sınav 180 dakika yani 3 saat sürecek. ÖSYM YDS 2019/2 için “adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.” uyarısında bulundu.

YDS 2019 sınav giriş belgesi nasıl alınır?

08 Eylül 2019 tarihinde uygulanacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/2) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 29 Ağustos 2019 tarihinde saat 15.10’dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebiliyor.

YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

YDS puanı nasıl hesaplanır?

YDS'de 80 soru sorulmaktadır. Her bir sorunun değeri de 1.25 puandır. Adayın doğru vermiş olduğu sayı ile 1.25 çarpılarak elde edilen sonuç YDS puanı olmaktadır. Örneğin 40 doğru cevap veren aday 40×1.25= 50.00 puan alacaktır. 60 doğru cevap sayısına ulaşan da 60×1.25= 75.00 puan alacaktır.