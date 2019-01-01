YDA’nın eserine 100 tam puan

Türkiye’nin şu ana kadar açılan ilk en büyük yataklı şehir hastanesi olan 1607 yataklı Kayseri Şehir Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Sağlıkta Kalite Standartları Değerlendirmesinde 100 tam puan alan ilk hastane oldu.

Kamu ve özelde zirvede

Türkiye’de Sağlıkta Kalite Sisteminin dört temel yapı taşından biri olan tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında kaliteli hizmet sunumunun sağlanması amacıyla hasta ve çalışan güvenliği başta olmak üzere verimlilik, etkililik, etkinlik, süreklilik ve zamanlılık, hasta ve çalışan memnuniyetini esas alan standartların uygulandığı Sağlıkta Kalite Standartları değerlendirmesi; Kamu Özel İşbirliği (Public-Private Partnership – PPP) modeliyle YDA Group tarafından yapımı gerçekleştirilen ve YDA Sağlık tarafından işletilen Kayseri Şehir Hastanesi’nde 27 Şubat -1 Mart tarihleri arasında gerçekleştirildi. Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen alanında uzman üç profesör ve bir doçent doktor ile Nevşehir İl Kalite Koordinatörden oluşan değerlendirme ekibi tarafından hastanenin bütün birimlerinin yerinde görülerek, kalite standartları açısından sunulan tüm sağlık hizmetlerinin titizlikle ele alındığı değerlendirme sonunda, Kayseri Şehir Hastanesi tüm kamu ve özel hastaneler içerisinde 100 tam puan alan ilk hastane olma başarısını gösterdi.

Ekibe teşekkür mesajı

Entegre Sağlık Hizmetleri kapsamında laboratuvardan görüntülemeye, fizik tedavi ve rehabilitasyondan sterilizasyona tüm tıbbi destek hizmetleri ile temizlik, güvenlik, Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Hizmetleri (HBYS) uygulama ve işletme hizmetleri gibi diğer tüm destek hizmetlerini sunan YDA Group Sağlık Grubu Koordinatörü Dr. Elif Sözer, “Hizmete açıldığından bu yana henüz bir yıl olmadan 2 milyon 778 bin 237 muayene ve 53 bin 462 ameliyat gerçekleştirilen Kayseri Şehir Hastanesi’nde sağlık hizmetlerinin kalitesini en yükseğe taşımak adına yaptığımız bütün yenilikler ve iyi uygulamaların standartların tümünü karşılaması bizler için çok büyük bir başarı. Bu başarıda emeği geçen, Hastane Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik nezdinde tüm sağlık çalışanlarına ve YDA sağlık ekibine teşekkür ediyorum” dedi.