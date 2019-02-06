YDA Söğütözü Projesi'nin asansörlerinde Mitsubishi Electric imzası

İSTANBUL (AA) - YDA Group, YDA Söğütözü projesinin asansör sistemleri için Mitsubishi Electric ile anlaştı.

Mitsubishi Electric'ten yapılan açıklamaya göre, YDA Group, Ankara'da 290 adet 4+1, 37 adet 5+1 daire, 9 adet dubleks daire, 438 ofis, süpermarket, spor ve SPA merkezi ile yaklaşık 2 bin 500 metrekare toplam alana sahip restoran ve cafelerden oluşan ticari alanları bulunan YDA Söğütözü projesinin asansör sistemleri için Mitsubishi Electric’i tercih etti.

Tüm projelerinde pazarın gelişen ihtiyaçlarını ve müşterilerinin beklentilerini kusursuz bir şekilde karşılamayı amaçlayan YDA Grup, yüksek kalite ve konfor anlayışını Mitsubishi Electric’in asansör sistemleriyle destekliyor.





- Yüksek kapasiteli asansörler





İleri teknolojisi, seyir konforu ve güvenliğin yanı sıra ürün, servis ve bakım kalitesiyle de dikkati çeken Mitsubishi Electric, YDA Söğütözü projesinde kapasiteleri bin kg ve bin 350 kg, hızları saniyede 1 metre, 2,5 metre ve 3 metre arasında değişen 30 adet makine daireli ve 14 adet makine dairesiz asansörleriyle yer aldı.

Projede yer alan 12 adet yolcu asansöründe, katlardan yapılan çağrılarda kat numarası girildiğinde ilgili asansörü yönlendiren özel yönlendirme sistemi bulunuyor. 10 adet yolcu asansöründe ise sadece Mitsubishi Electric asansörlerinde bulunan Değişken Hız (VSE) özelliği yer alıyor.



İleri teknolojisi ve bilgi birikimi ışığında ilklere imza atarak sektörde öncü olmaya devam eden Mitsubishi Electric, enerji kullanımı ve arıza oranlarını minimuma, konfor ve güvenliği ise maksimuma taşıdığı yeni nesil asansörlerin üretimini gerçekleştiriyor.

Markanın YDA Söğütözü projesinde yer alan asansörlerinde de bulunan Değişken Hız (VSE) özelliği bu teknolojilerden yalnızca biri. Mitsubishi Electric tarafından icat edilen ve sadece Mitsubishi Electric asansörlerinde bulunan "Değişken Hız" özelliği, kabin içi yüke göre asansör hızını belirleyen bir teknoloji.





- Minimum bekleme ve seyahat süresi







Yüksek enerji tasarrufu sağlayan bu ileri teknoloji opsiyonel özellik sayesinde asansörler, 14 kişilik (bin 50 kg) bir kabinde 1-2 kişi olduğunda saniyede 1 metre, 6-9 kişi olduğunda saniyede 1,6 metre ve 12-14 kişi olduğunda yine saniyede 1 metre hız ile çalışabiliyor.



Kabin içerisinde az veya çok yük olduğunda asansör motoru fazla enerji ihtiyacı duyarken, asansör içindeki yük miktarı karşı ağırlıkla dengelendiğinde asansör motoru daha az enerji harcıyor.

Bu iki durum arasındaki enerji farkı, kabin ile karşı ağırlık dengelendiğinde ek hız olarak kullanılıyor. Bu özellik sayesinde bekleme süreleri yaklaşık yüzde 15, seyahat süresi ise yüzde 32'ye varan oranda kısalabiliyor. Bu sayede enerji tasarrufu ve konforda önemli oranda artış sağlanıyor.