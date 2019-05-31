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YBO’dan yıl sonu şenliği

Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Orta Okulu öğrencileri tarafından sene sonu gösterisi yapıldı.

31 Mayıs 2019 Cuma 09:51
YBO’dan yıl sonu şenliği

Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Orta Okulu öğrencileri tarafından sene sonu gösterisi yapıldı. Müzik öğretmeni Ezgi Ekşi tarafından hazırlanan yıl sonu şenliğinde öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler büyük beğeni topladı.


Her sınıf müzik eşliğinde gösterilerini sergilerken, izleyicilere de keyifli anlar yaşattılar. Öğrenciler, öğretmenler ve velilerin katılımıyla gerçekleşen gösteriler herkesin hafızasına kazınır nitelikte bir eğlenceye sahne oldu.


Gösterilerde en çok beğeniyi 5. sınıflar alsana kazan 8/C sınıfı olurken 7/B ikinciliği 7/C üçüncülüğü üstlendi. Gösteriyi hazırlayan Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Orta Okulu Müzik Öğretmeni Ezgi Ekşi, "Öğrencilerimizle birlik müzikol tadında gösteriler hazırladık. Her sınıf kendine özgü hazırladığı gösterileri arkadaşlarına sergiledi. Sene sonu gösterisi olarak hazırladığımız programda öğrencilerimiz ve katılan velilerin eğlenmesi bizleri memnun etmiştir" dedi.


Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Orta Okulu Müdürü Serhat Dursun "Bir öğretim yılını geride bırakırken öğrencilerimiz tarafından sergilenen gösteri izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Müzik öğretmenimiz Ezgi Ekşi’ye hazırladığı programdan dolayı Okulumuz ve Öğrencilerimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.


Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Orta Okulu Okul Aile Birliği Ahmet Rıfat Vural öğrencilere çeşitli hediyeler ve çikolata dağıtarak bu keyifli anları yaşattıkları için teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 09:51
  1. sergi

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