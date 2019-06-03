Yazlık tatil sitesinde ölü bulundu Mersin’in Erdemli ilçesinde bir kişi, yalnız yaşadığı yazlık tatil sitesinde ölü bulundu.

Mersin’in Erdemli ilçesinde bir kişi, yalnız yaşadığı yazlık tatil sitesinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Limonlu Mahallesi’ndeki Benim Tatil Sitesi’nde meydana geldi. Site sakinlerizemin kattaki kiralık dairede yalnız yaşadığı öğrenilen İsmail Kınay’ın gün içinde evinden çıkmaması üzerine durumdan şüphelendi. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı arama kurtarma ekibinin kapıyı açmasıyla ilk yardım için içeriye giren 112 sağlık ekibi, 64 yaşındaki Kınay’ın öldüğünü belirledi.

Savcılığın incelemesinin ardından Kınay’ın cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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