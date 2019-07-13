Yazlık evin çatısı yandı

Balıkesir’in Erdek ilçesinde yazlık bir evin çatısında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Olay, Erdek ilçesi Turan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Narin S.’ye ait 2 katlı yazlık evin çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Turan Mahallesi Muhtarlığına ait su tankeri ile muhtar ve azaların bulunduğu ekip ile müdahale edildi. Havanında yağışlı olması nedeniyle yangın kısa sürede söndürüldü. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Erdek İtfaiyesi Gurup Amirliğine bağlı ekipler kısa sürede olay yerine gelerek soğutma çalışmalarında bulundu. Yangının çıkış sebebi elektrik tesisatından çıktığı tahmin ediliyor.