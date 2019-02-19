Yazlık evde şüpheli ölüm Samsun’da bir kişi arkadaşının yazlık evinde ölü olarak bulundu.

Samsun’da bir kişi arkadaşının yazlık evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesinin Dikbıyık bölgesi Yalı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Tek (38), arkadaşının yazlık evinde ölü olarak bulundu. Hüseyin Tek’in ölümü şüpheli bulundu. Savcı olayla ilgili soruşturma başlattı. Hüseyin Tek’in kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Soruşturma devam ediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.