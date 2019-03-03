0553 313 94 23

"Yazın susuz kalmayacağız"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:- "Barajların doluluk oranı geçen seneye göre yaklaşık yüzde 50 arttı"- "Türkiye'nin yağışlar ve suyla ilgili hiçbir sıkıntısı yok. Yazın susuz kalmayacağız"

03 Mart 2019 Pazar 12:19
"Yazın susuz kalmayacağız"

ANKARA (AA) - CÜNEYT KEMAL ÖZKÖK/ZEYNEP KAHVECİ - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, barajların doluluk oranının geçen seneye göre yaklaşık yüzde 50 arttığını belirterek, "Türkiye'nin yağışlar ve suyla ilgili hiçbir sıkıntısı yoktur. Yazın susuz kalmayacağız." dedi.

Pakdemirli, AA muhabirine, yağışlar ve barajların doluluk oranlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Son verilere göre, Ekim 2018-Şubat 2019 döneminde yağışların bir önceki aynı dönemle kıyaslandığında yüzde 26,7 arttığını, geçen yıla kıyasla ise bu yılın başındaki yağış artışının yüzde 44'ü bulduğunu aktaran Pakdemirli, "Geçen yıl bu dönemde içme suyu maksatlı barajlarda yüzde 39,3 doluluk oranı varken bu yıl yüzde 51,9'a yükseldi. Aynı dönemde İstanbul'da içme suyu barajlarındaki su miktarı 708,5 milyon metreküpten 801,9 milyon metreküpe, Ankara'da 151,1 milyon metreküpten 283,9 milyon metreküpe, İzmir'de de 138,9 milyon metreküpten 240,9 milyon metreküpe çıktı." diye konuştu.

Pakdemirli, sulama maksatlı barajlardaki doluluk oranının geçen yıl yüzde 38,9 iken bu yıl yüzde 50,4'e, enerji maksatlı barajlarda yüzde 39,1'den yüzde 46,6’ya çıktığını söyledi.

Barajların doluluk oranının geçen yıla göre yaklaşık yüzde 50 arttığına dikkati çeken Pakdemirli, "Barajların doluluk durumuyla ilgili herhangi bir sıkıntımız görünmüyor. Yağışların gidişini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız ile birlikte takip ediyoruz. Yağışlar fazla olunca bunu enerji üretimi için hidroelektrik santrallerine kaydırmamız söz konusu oluyor. Genel itibarıyla Türkiye'nin yağışlar ve suyla ilgili hiçbir sıkıntısı yok. Yazın susuz kalmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 12:19
  1. baraj doluluk oranları
  2. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
  3. yağış

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Evlilik bekârlıktan daha faziletlidir
    1. Evlilik bekârlıktan daha faziletlidir
    2. Kozlu'daki grizu faciasının 27. yılı
    3. Bakan Kasapoğlu, Muğla’da öğrenci..
    4. Kepçe operatörü fark etmedi, kadını..
    5. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2019..
    6. Mısır’da dokuz çiçek
    7. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2017..
    8. İran sınırında buz pateni keyfi
    9. Doğalgaz dolum istasyonunda korkutan..
    10. 27 yıl oldu bunlar yaşanılalı bu..
    11. Denizli sanayisi önemli bir ismini..
    12. İzmir'de 44 düzensiz göçmen daha..
    13. Ankara’da yaşayan Kuzaycalıların..
    14. U23 Grekoromen Milli Güreş Takımı..
    15. Otomobil sinyalizasyon direğine..
    16. Bakan Kasapoğlu’ndan Emre Zafer..
    17. Milli taekwondoculardan ABD’de 4 altın..
    18. 2 Eylül Gençlik Merkezi açıldı
    19. Irak’ta 4 milyon göçmen evlerine geri..
    20. Ferrero fındık’tan Türkiye’ye 150..
    21. Başkan Ataç, vatandaşların davetini..
    22. Kardaki toynak izleri hırsızlık..
    23. Afganlar ülkelerinin kültürünü tanıttı
    24. İYİ Partili belediye başkanı kendisine..
    25. Başkan Özgökçe’den ‘Deprem Haftası’..
    26. Tütüncü, “Kepez Türkiye’ye ilham..
    27. Beyoğlu’nda “Dünya Kadınlar Günü..
    28. Çaldıran’da 80 yerleşim yeri ulaşıma..
    29. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın..
    30. Alan, "31 Mart Zonguldak’ın miladı..
    Erdoğan'dan HDP'lilere sert sözler! "Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a"
    Erdoğan'dan HDP'lilere sert sözler! "Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a"
    Rusların gözü Türkiye'de! "Kararı ABD değil, Erdoğan verecek"
    Rusların gözü Türkiye'de! "Kararı ABD değil, Erdoğan verecek"
    Mavi Vatan Yunanistan'a büyük korku saldı! "Tatbikat Yunanistan'ı işgal provası"
    Mavi Vatan Yunanistan'a büyük korku saldı! "Tatbikat Yunanistan'ı işgal provası"
    Polis memuruna dinlenme tesisinde silahlı saldırı! Tam 7 kurşun isabet etti
    Polis memuruna dinlenme tesisinde silahlı saldırı! Tam 7 kurşun isabet etti
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var
    Mars'ta büyük keşif! Kanıt bulundu
    Mars'ta büyük keşif! Kanıt bulundu