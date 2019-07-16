“Yazımda Kardeşlik Var” projesine katılanlara afet eğitimi

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğiyle Van’da düzenlenen “Yazımda Kardeşlik Var” projesi kapsamında yaz kampına katılan öğrencilere afet eğitimi verildi.

Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Uzmanı Erdal Yakut ve Niyazi Özbek tarafından “Yazımda Kardeşlik Var” projesi kapsamında yaz kampında bulunan öğrencilere yönelik; temel afet bilinci, bina tahliyesi ve yangın konularında eğitim verilerek, olası bir depremde binanın tahliye süresini belirlemek için tahliye tatbikatı yapıldı.

Arama kurtarma uzmanlarının istasyon kurarak yüksek katlardan yaralı ve personel indirmesi ve arama kurtarma köpeği ile gösteri düzenlemesi ile devam eden program, yangın tatbikatı ile sona erdi.