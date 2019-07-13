0553 313 94 23

“Yazımda Kardeşlik Var” projesi kapsamında tekne turu

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğiyle Van’da düzenlenen “Yazımda Kardeşlik Var” projesi kapsamında öğrencilere tekne gezisi düzenlendi.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 09:16
“Yazımda Kardeşlik Var” projesi kapsamında tekne turu

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğiyle Van’da düzenlenen “Yazımda Kardeşlik Var” projesi kapsamında öğrencilere tekne gezisi düzenlendi.


Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının düzenlediği “Yazımda Kardeşlik Var” projesi kapsamında Van’da yaz kampında bulunan öğrencilere yönelik sosyal etkinlikler kapsamında, Edremit Belediyesinin sponsorluğunda Van Gölü’nde tekne gezisi düzenlendi. Aydın, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli, Manisa, Muğla ve Tekirdağ’dan gelen öğrenciler, rehber öğreticileri eşliğinde Van Gölü’nde tekne turu yaparken, kendilerine bu imkanı sağlayan Edremit Belediyesine ve din görevlisi hocalarına teşekkür ettiler.


Van’da rehber öğretici olarak bulunan Şarköy Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Yaşar Özen, “Yazımda Kardeşlik Var” projesi kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür dileklerini iletti.


Türkiye Diyanet Vakfı tarafından tekne gezisi yapan öğrencilere ikramda bulunuldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 09:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rize’de kendiliğinden çöken köprünün yapımına başlandı
    1. Rize’de kendiliğinden çöken köprünün..
    2. Ekmeğini taştan çıkarıyor
    3. Basketbolda transfer
    4. Ani sıcaklık artışları kalp krizini..
    5. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger’in 15..
    6. HDP’den cami düşmanlığı
    7. Mezarlığın duvar çitlerini çaldılar
    8. Mamak Belediyesi her akşam çocuk..
    9. (Özel) Evi yanan Ünsal aile yardım..
    10. Kileci’den 15 Temmuz mesajı
    11. Josef De Souza kimdir nereli ve kaç..
    12. 32 yıllık bekçi emekli oldu
    13. Gözlere bakılarak anlaşılan 4 hastalık
    14. Altunkaya’dan 15 Temmuz mesajı
    15. "Karşıyaka Stadı'nın ihalesinin..
    16. Selendi TSM’den yaz Kur’an kurslarında..
    17. Artvin’de Çoruh Nehri üzerinde bulunan..
    18. GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan’dan 15..
    19. Teslimatta 2.gün! S-400 parçası geliyor
    20. Garry Rodrigues kimdir nereli ve kaç..
    21. Bayburt Kehribarı piyasaya sürüldü
    22. Altındağ Belediye Başkanı Balcı, 15..
    23. Şantaj çetesi tutuklandı
    24. Karısı tutuklandı, kendisi firarda
    25. Kemah MYO müdürlüğünde görev değişimi
    26. Ve 6284 delindi!
    27. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nde 15..
    28. Garry Rodrigues, resmen Fenerbahçe’de
    29. AFAD’dan keçi kurtarma operasyonu
    30. Berge: “Bu millet 15 Temmuz’da tek..
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    Babacan’a büyük şok: Partinin patentini ona vermeyeceğim
    Babacan’a büyük şok: Partinin patentini ona vermeyeceğim
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da

    Günün Karikatürü

    13 Temmuz 2019
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!