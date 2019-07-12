Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak ve Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, “Yazımda Kardeşlik Var” projesi kapsamında Van’da bulunan öğrencilerle bir araya geldi.

“Yazımda Kardeşlik Var” yaz okulu projesi kapsamında öğrencilerle buluşmak ve “Vekâletle Kurban Kesim Organizasyonu Bilgilendirme Toplantısı” için Van’a gelen Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak ve Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat; İl Müftüsü Ömer Keskin, Van Abdulhakim Arvasi Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Fudayl Erkoç, İl Müftü Yardımcısı Sebahattin Kesti ve İpekyolu İlçe Müftüsü ve aynı zamanda Van İl Müftü Yardımcısı Vekili Sacit Emiri tarafından Van Ferit Melen Havaalanında karşılandı. “Yazımda Kardeşlik Var” projesi kapsamında Van Abdulhakim Arvasi Eğitim Merkezinde misafir edilen kız öğrenciler ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kampüsünde bulunan Türkiye Diyanet Vakfı Yurdundaki erkek öğrencilerle bir araya gelen Albayrak ve Polat, öğrencilere Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının kardeşliğe verdiği önem hakkında bilgiler verdiler.

Programdan sonra Vali Mehmet Emin Bilmez’i makamında ziyaret eden Albayrak ve Polat, ardından emekli müftü Nimetullah Arvas’ın da hazır bulunduğu il müftülüğü makamını ziyaret ettiler. İl Müftüsü Keskin’e yeni görevinde hayırlı, bereketli ve başarılı çalışmalar dileyen Albayrak ve Polat, memnuniyetlerini bildirerek iyi temennilerle ayrıldılar.