Yazılışının 950. yılında Kutadgu Bilig Kızılcahamam’da Kutadgu Bilig’in yazılışının 950.

Kızılcahamam’da Kutadgu Bilig’in yazılışının 950. yılı münasebetiyle söyleşi düzenlendi.



Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, UNESCO tarafından kabul edilen Kutadgu Bilig’in yazılışının 950. yılı münasebetiyle, Bizim Anadolu Vakfı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi toplantı salonunda söyleşi yapıldı.



Öğretmen ve öğrencilere yönelik olarak düzenlenen söyleşide 1069 yılında Yusuf Has Hacip tarafından yazılan Kutadgu Bilig’de yer alan kavramlar ve bu kavramlara yüklenen anlamlar anlatıldı. Söyleşinin ardından, öğretim üyelerine İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş tarafından plaket takdim edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.